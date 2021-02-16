В Минсельхозе не нашли причин для повышения цен на колбасу

https://static.news.ru/photo/6fc678f8-705f-11eb-8b64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минсельхозе прокомментировали публикации СМИ, согласно которым производители мясной продукции добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на колбасу и сосиски из-за подорожания мяса. В ведомстве заявили, что оснований для роста цен на эту продукцию нет.

Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объёмы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.

По данным ведомства на 10 февраля, стоимость килограмма свинины составила 151,8 рубля, что сопоставимо с уровнем 2019-го и 2018 года (147,8 и 149,6 рубля соответственно). То же самое наблюдается и на рынке куриного мяса — его килограмм сейчас оценивается в 113,8 рубля, при том что год назад килограмм курятины стоил 114,9 рубля.

В Минсельхозе также считают, что сохранению уровня оптовых цен на мясо будет способствовать конкуренция на рынке, а таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на корма.

Как писал NEWS.ru, запросы о повышении оптовых цен на свою продукцию отправили в торговые сети мясопереработчики. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей сетей. В своём обращении поставщики ссылаются на увеличение стоимости сырья и просят увеличить цены на 10%. В торговых сетях отмечают, что производители в ряде случаев обещают растянуть повышение цен на несколько месяцев. Как сообщает один из крупных переработчиков мяса, в настоящее время стоимость тушки бройлера первой категории составляет 138 рублей за кг, в то время как годом ранее цена составляла 92 рубля. Цена килограмма свинины на кости составляет около 138 рублей против 119 рублей в феврале 2020 года. В Минсельхозе утверждают, что обращений от мясопереработчиков не получали.