«Коммерсант»: власти России обеспокоены действиями Конгресса США Минсельхоз просит аграриев оценить законопроект США о снижении зависимости от РФ

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Подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» оценивает влияние законопроекта No Russian Agricultural Act, принятого в Конгрессе США, передает «Коммерсант». Российские власти, по данным издания, обеспокоены и из-за этой инициативы, которая должна снизить зависимость Соединенных Штатов от сельскохозяйственной продукции России. Некоторые эксперты считают законопроект предвестником трудностей в торговле.

Письмо с подписью руководителя «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова разослали участникам рынка 18 января. До 26 января они должны предоставить заключение по ситуации. Советник Verba Legal Марат Самарский заявил, что запрос «Агроэкспорта» — часть оценки регулирующего воздействия, а «информация, вероятно, собирается для выработки общей позиции на уровне РФ».

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, американская инициатива «может считываться как рекомендация не иметь дело с продукцией из РФ». Пока что прямых санкций против российского продовольствия нет, отметил он.

Соединенные Штаты в первой половине 2023 года нарастили закупки удобрений в России до рекордных показателей, исходя из данных Управления экономики и статистики США. Во время спецоперации ВС РФ на Украине объемы закупок достигли $944 млн. В прошлом году за аналогичный период было приобретено удобрений на $900 млн. При этом в 2023 году стоимость экспорта выросла на 5%. На текущий момент Россия занимает второе место по поставкам удобрений в США, уступая лидерство Канаде, которая за семь месяцев поставила удобрений на $2,8 млрд. На третьем месте оказалась Саудовская Аравия с показателем в $484,4 млн, а за ней Израиль ($216 млн) и Катар ($214,2 млн).