В Минэкономразвития предупредили о новой волне сокращений в России

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Министерство экономического развития видит риски сокращения занятости в марте в компаниях, которые не успели оправиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил глава ведомства Максим Решетников.

В первую очередь речь идёт об общепите, сферах услуг, развлечений, а также гостиничном бизнесе. В Минэкономразвития связывают подобные риски с окончанием в марте 2021 года действия программы кредитования малых и средних предприятий с последующим списанием кредитов при условии сохранения бизнесом рабочих мест.

На сегодняшний момент под защитой этой программы находятся 5 366 000 рабочих мест. Эта программа в марте заканчивает своё действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты, из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости и порядка 5% — в диапазоне от 90% до 80%. Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий, — цитирует «Интерфакс» Решетникова.

Министр подчеркнул, что в данное время правительство по поручению президента готовит предложения о дополнительных мерах поддержки этих секторов экономики.

Это крайне важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже в январе были озвучены президентом. По его поручению в настоящий момент готовится выпуск нормативных актов, связанный с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства, — уточнил глава ведомства.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что при трудоустройстве компанию нужно проверить по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели, а также данные конечных бенефициаров. Также необходимо выяснить, не участвует ли фирма в затяжных судах — например, с налоговиками. Эксперт отметила, что в настоящее время в открытом доступе существуют программы, позволяющие проверить интересующую фирму по многим показателям. Сделать это можно, например, на сайте Федеральной налоговой службы или воспользоваться картотекой арбитражных дел местных судов.

Адвокат также рекомендует изучить условия трудового договора на предмет соответствия трудовому кодексу РФ. Особой внимание следует уделить условиям прекращения трудового договора или его досрочного расторжения, если речь идёт о срочном контракте. Ермолаева напомнила. что работника могут уволить по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. При этом ему должно поступить уведомление за 2 месяца до намеченного срока, писал NEWS.ru.