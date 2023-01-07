В McDonald's заявили о скорых сокращениях персонала CNN: гендиректор McDonald's Кемпчински анонсировал сокращения персонала в 2023 году

Фото: Waldmüller / www.imago-images.de / Global Look Press

Генеральный директор корпорации McDonald’s Крис Кемпчински направил своим сотрудникам корпоративное письмо, в котором сообщалось о сокращениях в 2023 году, передает телеканал CNN со ссылкой на текст письма. Глава американской корпорации отметил, что в ближайшее время начнется оценка ролей и уровней персонала. Он добавил, что некоторые проекты могут быть полностью остановлены.

Мы оценим роли и уровни персонала в организации, впереди будут трудные обсуждения и решения. Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены, — написал Кемпчински.

По его словам, компания должна показать большую эффективность и скорость работы, что сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие. Отмечается, что количество сотрудников, которые работают непосредственно на компанию, составляет более 200 тысяч человек.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. Заведения под брендом «Вкусно — и точка» начнут свою работу в Белоруссии уже 22 ноября. В пресс-службе компании пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.