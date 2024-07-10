В «Максмарте» заявили о важности цифровизации для поставщиков товаров

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Елена Суховей

Цифровые сервисы закупок очень важны для производителей и поставщиков, заявила генеральный директор «Максмарта» Елена Суховей на выставке ИННОПРОМ-2024. По ее словам, с точки зрения маркетплейсов это возможность напрямую продавать свои товары клиентам, а с точки зрения производителей — огромное количество преимуществ, среди которых рост маржинальности и снижение транзакционных издержек, передает корреспондент NEWS.ru.

С точки зрения маркетплейсов это возможность напрямую продавать клиентам. Что дают маркетплейсы производителям? Это рост маржинальности, снижение транзакционных издержек, — объяснила Суховей.

Цифровизация соответствующей сферы делает процесс более удобным и эффективным, уточнила она. При помощи маркетплейсов производители получают «окно выхода» сразу ко всем клиентам.

Ранее главный управляющий директор фонда «Сколково» Алексей Беляков заявил, что в России наблюдается бурная цифровизация промышленности, этот процесс протекает последние пять-шесть лет. Он выразил уверенность, что этот тренд является устойчивым и его не остановить. Беляков отметил, что на это указывает большое количество инновационных проектов и стартапов, которые привлекают крупные инвестиции и внедряют свои продукты в бизнес-процессы крупных корпораций.