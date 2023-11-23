В магазинных пельменях нашли патогены: какие марки заражены, как уберечься Роскачество нашло в пельменях «Вкусвилл» и «Горячая штучка» сальмонеллу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роскачество нашло опасные патогены в пельменях популярных торговых марок. Какая продукция оказалась заражена, как уберечься от опасных продуктов?

В каких марках нашли патогены

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях такие патогенные бактерии, как листерия, сальмонелла и кишечная палочка. Под прицелом надзорного ведомства оказалась продукция брендов «Вкусвилл», «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково». В пельменях первой торговой марки обнаружили листерию, в остальных — сальмонеллу.

В продукции под маркой «Останкинские традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» нашли кишечную палочку. В пельменях «Зеленой линии» обнаружили и кишечную палочку, и повышенное количество микроорганизмов.

«Важно отметить, что веерные исследования пельменей не только являются навигатором для покупателя в категории, но и воспринимаются производителями и розничной торговлей сигналом для работы над технологическими и бизнес-процессами», — сказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии.

Чем опасна сальмонелла, листерия и кишечная палочка

При попадании листерии в организм человека развивается менингит, который сопровождает сильной головной болью, высокой температурой, напряженностью и болезненностью мышц шеи.

Сальмонелла в свою очередь вызывает сальмонеллез — тяжелую острую инфекцию. Среди симптомов заболевания: резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и рвота. Сальмонеллез проявляет себя через 12–36 часов. Как правило, болезнь не отступает в течение недели. Иногда интоксикация может быть настолько серьезной, что человека могут госпитализировать.

Наличие кишечной палочки в продуктах может спровоцировать различные виды патологий. Чаще всего эта бактерия вызывает кишечную инфекцию, сопровождающуюся сильной диареей. При несвоевременном лечении человек может получить гемолитико-уремический синдром (закупорка мелких кровеносных сосудов, приводящая к разрушению кровяных клеток). Это состояние чревато заболеванием почек.

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Какие пельмени безопасны для употребления

Роскачество сообщило, что в продукции торговых марок «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar опасные бактерии не обнаружены.

Как уберечься от некачественной продукции

Предприятиям, которые допустили нарушения, направили результаты анализов, после чего они провели корректирующие мероприятия. В итоге несоответствия у 23% «проблемных» пельменей были исправлены.

Как объяснили в Роскачестве, нарушения могли возникнуть из-за нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве. В ведомстве отметили, что пельмени могли испортиться из-за несоблюдения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации.

Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» ветеринар Зарина Карданова сообщила NEWS.ru, что избежать недуга можно, если соблюдать правило «товарного соседства». Врач посоветовала использовать разные доски для разделки сырого мяса и продуктов, не требующих тепловой обработки. Ветеринар добавила, что после разделки курицы, например, необходимо продезинфицировать доску и мочалку хлорсодержащими препаратами, так как не все средства для мытья посуды способны уничтожить болезнетворные микробы.

По словам Кардановой, заболеваемость сальмонеллезом регистрируется круглый год с подъемом в летне-осеннее время.

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