В Leroy Merlin опровергли сообщения о продаже всех магазинов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гипермаркет «Леруа Мерлен»

Сообщения о решении французской компании — владельца Leroy Merlin продать все магазины в России не соответствуют действительности, заявила NEWS.ru директор по внешним связям Leroy Merlin Россия Лола Сатторова. Представитель ретейлера подчеркнула, что речь идет лишь о передаче управления российским подразделением местному менеджменту. По словам Сатторовой, все российские магазины «Леруа Мерлен» продолжат работу в обычном режиме.

Насчет продажи — это абсолютно не соответствует действительности. Французская головная компания Adeo заявила о намерении передать управление российским подразделением Leroy Merlin локальному менеджменту. Все остальное — это неправда. Ничего продавать мы не будем. <...> Все магазины продолжат работу в обычном режиме, все сотрудники, все партнерские обязательства — всё будет сохранено, — сообщила Сатторова.

В Adeo ранее заявили, что после 18 лет работы в России передача контроля над «Леруа Мерлен» локальному менеджменту позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Во французской компании отметили, что это обеспечит продолжение деятельности в РФ. Сам процесс объяснили приостановкой всех инвестиций Adeo в России после начала конфликта на Украине.