В Ленинградской области появились сверхбыстрые электрозарядные станции Батарейный модуль с литий-ионными ячейками формата VDA позволяет конструировать батареи для различных видов применения

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»

На АЗС «Газпромнефть» в Ленинградской области установлены три первые сверхскоростные зарядные станции для электромобилей. Проект реализован совместно с региональным комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности и ПАО «Россети Ленэнерго».

Мощность станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики предыдущих аналогов. Благодаря этому зарядить машину можно за 20-30 минут в зависимости от батареи. Новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта.

В церемонии открытия станции на Мурманском шоссе участвовали начальник департамента развития бизнеса «Газпром нефти» Виталий Ползик и заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Виталий Ползик отметил, что рынок электротранспорта будет расти за счет расширения модельного ряда, доступности электромобилей и развития зарядной инфраструктуры.

Наша команда разрабатывает планы развития на рынке электроинфраструктуры и услуг для электротранспорта, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных трассах. В следующем году мы планируем тиражировать проект скоростных станций, будем пробовать различные форматы для создания «электрозарядных хабов» – как модули для зарядки на наших АЗС, так и отдельные электрозарядные станции в общественных пространствах, – заявил он.

По словам Дмитрия Ялова, россияне все чаще пересаживаются на электрокары, поэтому обеспечение качественной транспортной инфраструктуры должно стать приоритетным направлением.

Передвижение по Ленобласти на электромобиле должно быть комфортным: речь не только о наличии зарядной станции, но и о создании необходимой инфраструктуры во время ожидания – как раз такая возможность есть на действующих АЗС. Мы планируем продолжить проект и за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций, — отметил Ялов.

Новые станции установили на трех АЗС «Газпромнефть»: одну в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) и две в поселке Синявино – «зеркально» на 46 км трассы «Кола» и Мурманского шоссе.