Сотрудники российской корпорации получали сверхзарплаты за мизерную работу

https://static.news.ru/photo/d07c011e-a75e-11eb-afbf-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Деятельность российского института развития в сфере малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП» за прошедшие пять лет не принесла особых результатов, однако её сотрудники все эти годы получали завышенные зарплаты. К такому выводу пришли специалисты Счётной палаты. Их отчёт опубликован на сайте ведомства.

Число субъектов МСП, получивших поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, составило менее 1% от их среднегодового количества, что свидетельствует о локальности этих мер, — говорится в отчёте.

Главный целевой показатель работы корпорации — доля кредитов МСП в общем кредитном портфеле — также не выполнялся и снижался год от года. В 2018 году этот показатель был 18% (при плане в 19%), в 2019-м — 10% (при плане в 20%).

Вызывает вопросы и зарплатная политика. Так, средняя месячная заработная плата работников составила около 380 тыс. рублей, а среднемесячная зарплата членов правления корпорации — около 3,3 млн рублей, — подчёркивается в отчёте.

Специалисты Счётной палаты обратили также внимание на странные внутренние показатели эффективности работы корпорации. Их плановые значения перевыполнялись в сотни и тысячи раз — от 500 до 9000%. Аудиторы сделали вывод, что сотрудники Корпорации МСП не слишком заинтересована в решении стратегических задач государства.

Ранее заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич был назначен новым гендиректором Корпорации МСП. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин 22 декабря 2020 года. Прежде корпорацию возглавлял Александр Браверман. Он был освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на пост первого зампреда госкорпорации ВЭБ.РФ.