В KFC перестали продавать большие картофель фри и картошку по-деревенски В KFC перестали продавать картофель фри и картошку по-деревенски средних и больших порций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети быстрого питания KFC перестали продавать картофель фри в большой и средней упаковке. Также в продаже нет картошки по-деревенски. Из мобильного приложения KFC также пропали наггетсы и кофе.

При этом на сайте ресторана можно заказать как кофе, так и наггетсы. Однако картошка среднего и больших размеров отсутствует.

Администратор одной из точек ресторана в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что руководство KFC решило временно приостановить продажу картофеля средних и больших порций. Она подтвердила информацию о том, что из приложения бренда быстрого питания пропали кофе и наггетсы. Тем не менее потребители могут заказать кофе, наггетсы и десерты в самом ресторане. При этом администратор не смогла ответить, с чем связано неполное меню.

Ранее голуби поклевали булочки, которые предназначены для приготовления бургеров ресторана сети питания «Вкусно — и точка» в Алтуфьево. Один из очевидцев загрузил видео в Сеть, пожаловавшись на несоблюдение санитарных норм сотрудниками заведения.