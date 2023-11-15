В Индии начнут собирать российские беспилотники Индийская Sasaa Electronics начнет сборку российских дронов в марте 2024 года

Индийская компания Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) российской компании «Транспорт будущего» в марте следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Ракеша Гоела. Дроны предназначены для доставки грузов в горную местность Индии. По словам Гоела, сотрудничество «Транспорта будущего» с Sasaa Electronics позволит поднять уровень городской мобильности и грузовой логистики на новый уровень.

Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития, — сказал руководитель индийской компании.

В августе в России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло». По словам инженера-разработчика, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО.

Ранее Россия и Иран договорились достроить железную дорогу между двумя иранскими городами Решт и Астара, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг», пролегающего из России в Индию через Иран и Азербайджан. Предполагается, что единый ж/д путь сократит время поставки товаров и заметно удешевит их.