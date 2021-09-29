В Group-IB рассказали, кто будет руководить компанией

Руководить компанией Group-IB на время ареста основателя и гендиректора Ильи Сачкова будет сооснователь и технический директор Дмитрий Волков. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует в связи с проведением процессуальных действий. Также сообщается, что второй основатель компании Дмитрий Волков возьмёт руководство компанией на себя на ближайшее время, — говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что сотрудники уверены в невиновности Сачкова и чистоте его деловой репутации. Юристы Group-IB знакомятся с постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении руководителя.

Главу компании-разработчика арестовали в Москве 29 сентября. Перед этим в офисе Group-IB прошли обыски. Предварительно, арест продлится до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) Илье Сачкову грозит от 12 до 20 лет. Он не признаёт вину в государственной измене и факт сотрудничества с иностранной разведкой.