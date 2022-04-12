В Госдуме захотели признать сухие молочные смеси товаром для госнужд
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:59, 13 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направит предложение в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор, в котором попросит внести в список системообразующих предприятий производителей детских сухих молочных смесей. По словам парламентария, это предоставит предпринимателям право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов, сообщают «Известия».
Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства, — рассказала Буцкая.
Она добавила, что это позволит обеспечить непрерывные поставки продукции в магазины.
Генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун ранее заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники.
Он отметил, что российским производителям придётся закупать товары в Азии, что будет намного дороже. По словам эксперта, поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в десять раз дороже.