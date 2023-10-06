В Госдуме озвучили требования к Фридману для возвращения в Россию Луговой: Фридману придется расплатиться за «обратный билет» в Россию 99% активов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Фридман

России не стоит отказываться от таких людей, как предприниматель Михаил Фридман, заявил NEWS.ru замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой. Но «обратный билет» российскому бизнесмену обойдется в 99% активов в пользу государства, добавил он.

Луговой рассказал, что узнал о планах «одного из участников так называемой „семибанкирщины“ при Борисе Ельцине» Михаила Фридмана вернуться в Москву из-за прессинга со стороны стран Запада. По его словам, «там не оценили его дар Украине в 150 млн евро». Парламентарий добавил, что Россия не отказывается от своих соотечественников, но возвращение на родину бизнесмену обойдется дорого.

Думаю, таким людям отказывать в праве вернуться не стоит, но сразу объявить стоимость «обратного билета»: 99% активов — в пользу российского государства (оставшегося с лихвой хватит на сытую пенсию), а также публичное чистосердечное раскаяние и требование озвучить свою позицию по ситуации на Украине, чтобы потом не включал заднюю передачу, — сказал депутат.

Фридман 25 февраля выступил против специальной военной операции России на Украине и вскоре покинул страну. В марте 2022 года он вышел из совета директоров Альфа-Банка, Veon и X5 Group, а в мае того же года подал иск против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге с целью оспорить введенные против него санкции.

В декабре 2022 года в лондонском особняке Фридмана прошел обыск по делу об обходе санкций. Тогда сотрудники NCA прибыли рано утром и задержали миллиардера. Во время оперативных мероприятий у бизнесмена изъяли деньги, документы и компьютеры. 15 сентября стало известно, что с него сняли все подозрения.

Ранее сообщалось, что суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму в 17 млрд гривен ($464 млн). Речь идет о 20 компаниях и банках, функционировавших на территории Украины.