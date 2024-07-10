В ГК «Геоскан» рассказали о вызовах для российских производителей Гендиректор ГК «Геоскан» Степанов: кадровый голод ощущается в большой степени

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Павел Степанов

Российские производители сталкиваются с несколькими группами вызовов, к ним относятся технологическая готовность к спросу, доступ к компонентам и набор кадров, рассказал гендиректор ГК «Геоскан» Павел Степанов. По его словам, производители несут ответственность перед каждым клиентом и государством.

Вызовы, с которыми сталкиваются все компании-производители, их несколько. Во-первых, это технологическая готовность к тому спросу, который идет. Это производственные мощности. Для нашей компании сейчас это является одной из ключевых задач — справиться с теми запросами, которые идут от рынка. Мы понимаем, что мы должны качественно, системно работать с заказчиком, с каждым министерством, с каждой госкорпорацией, которая задает вопросы, которая погружается в тематику, — объяснил Степанов.

По его словам, компания работает с клиентами системно, отвечая на запросы и создавая технологии, которые необходимы заказчику. Ко второй группе вызовов Степанов отнес возможность локализации задач и доступ к компонентам.

Вторая история — это, конечно же, компонентная история. Это возможность производства и локализации тех задач, которые стоят сейчас по двигателям. <...> Понятно, что мы максимально смотрим на те возможности, которые есть, но всегда с упором на экономику и на надежность. Потому что отдельный компонент, он обеспечивает надежность и работоспособность всей системы. Здесь важно, чтобы не произошел технический сбой. Из-за одного элемента можно потерять весь аппарат, — сказал гендиректор ГК «Геоскан».

Степанов отметил, для всех компаний сейчас остро стоит вопрос кадров. По его словам, экономика страны развивается мощными темпами и кадровый голод сейчас ощущается в большой степени.

Если раньше, находясь в Санкт-Петербурге, рядом с университетами было намного легче искать специалистов. Сейчас мощный драйвер для рынка труда, для молодых ребят, для студентов. И мы отдельные механизмы внедряем именно для привлечения специалистов. Это и конструкторские бюро, и технологические конкурсы, где ребята могут себя проявить, показать, что они могут сделать, — уточнил Степанов.

Гендиректор отметил, что для многих компаний барьером стал вопрос финансов. По его словам, понимая потенциальный спрос текущего года, в ГК «Геоскан» начали готовиться к нему еще в декабре 2023 года. Однако это делают не все.

Для небольших компаний не умеющих работать с казначейским обслуживанием, это не просто. Мы это понимаем в ежедневной работе. Компания, по сути, должна иметь некую финансовую подушку, оборотные средства на создание склада, — отметил Степанов.

К последней группе вызовов он отнес ответственность, которую несет производитель за свою продукцию перед государством и каждым клиентом. Степанов подчеркнул, что в ГК «Геоскан» работают практически со всеми регионами России.

Это огромный труд. <...> Ответственность в сроках, ответственность в качестве и, конечно же, ответственность в экономике, стоимости. <...> Мы понимаем, что должны приближаться к мировым ценам на продукцию, которую привык использовать наш потребитель. Мы должны снижать стоимость, двигаясь за счет объемов, которым дает поддержку государственный гражданский заказ, двигаясь к этой цене, — заключил гендиректор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что главным ограничением для развития экономики России является сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны. По ее словам, в экономике и России, и мира происходят серьезные изменения.