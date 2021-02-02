В Германию отправят 300 тысяч респираторов Кимрской фабрики

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В Минпромторге сообщили о поставке в Германию более 300 тысяч респираторов, произведённых на фабрике в городе Кимры Тверской области. В ближайшее время в Европу готовятся отправить ещё около 100 тысяч респираторов различных серий с Кимрской фабрики им. Горького.

Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идёт о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале — марте 2021 года, — сообщили а Минпромторге.

Первый контракт был подписан на поставку 170 тысяч респираторов, второй — на 150 тысяч. Стоимость двух контрактов составляет более €130 тыс. Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что интерес европейских компаний к российским респираторам свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции.

Кимрская фабрика им. Горького — одно из старейших в России предприятий по производству средств индивидуальной защиты. В 2020 году она отметила 95-летие. В сутки на фабрике изготавливают более 86 тысяч изделий, которые пользуются спросом не только в РФ, но и в Европе, уточняет Tverlife.ru.

Как писал NEWS.ru, путешественникам, посещающим Германию, придётся тщательнее выбирать защитные маски. Власти страны разрешили использовать защитные аксессуары только двух типов. С 1 февраля все пассажиры в ФРГ при поездках на общественном транспорте, международных и межрегиональных автобусах, самолётах и поездах должны носить только медицинские маски или респираторы типа FFP2 стандарта KN95/N95. Самостоятельно сшитые маски, импровизированная защита в виде шарфа или платка, а также пластиковые козырьки для лица будут запрещены. Туриста с такими защитными средствами не допустят на летящий в Германию рейс. Новое правило распространяется в том числе и на детей в возрасте от шести лет. Выдавать маски разрешённых типов не будут, путешественники обязаны приобретать их самостоятельно.