В ГД поступил законопроект о продлении отсрочки по долгам для бизнеса

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На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, авторы которого предлагают продлить отсрочку по погашению задолженностей для представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии.

Документ подготовлен первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном и руководителем фракции «Единая Россия» в Думе Сергеем Неверовым.

Летом был принят закон, согласно которому субъекты бизнеса могли воспользоваться однократной внесудебной отсрочкой по выплате кредитных, налоговых и страховых долгов. Действие его распространяется на исполнительные документы, предъявленные до 1 октября. Парламентарии предлагают увеличить этот срок до 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС.

Эксперты полагают, что убытки малого и среднего бизнеса от пандемии по итогам 2020 года составят не менее 1 трлн рублей. Это почти 0,9% ВВП страны, так как малые и средние предприятия составляют пятую часть экономики. Основной удар придётся на сферы услуг, торговли и общепита.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ продлило действие отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Оно затронет компании, работающие в сферах туризма, культуры, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательные и спортивные организации, а также организаторов конференций и выставок.

В начале ноября в кабмине одобрили предложение МЭР по продлению моратория на проверки малого бизнеса до конца текущего года. Правительство приняло решение внести законопроект ведомства в Госдуму. Мораторий был объявлен в марте и предусматривал существенное сокращение оснований для внеплановых проверок. Они будут проводиться только в случае причинения вреда людям и с разрешения прокуратуры.