В ГД хотят освободить МСБ от штрафов при расторжении договора аренды

https://static.news.ru/photo/4e4614c8-9b48-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители малого и среднего бизнеса из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, должны быть освобождены от штрафных санкций при досрочном расторжении договора аренды. С такой инициативой выступил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он подготовил соответствующую поправку в законопроект кабмина о развитии экономики и предотвращении негативных последствий пандемии. В ближайшее время она будет внесена на рассмотрение Госдумы.

По замыслу Макарова, поправка должна действовать в течение одного года. По мнению парламентария, это условие сделает закон сбалансированным, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство утвердило отсрочку по уплате отдельных налогов для арендодателей. Льгота распространяется на тех собственников недвижимости, для которых аренда и управление имуществом является основным видом деятельности.