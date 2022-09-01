В «Газпроме» сообщили о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4%

Фото: vk.com/gazprom

Поставки энергоресурсов «Газпрома» в страны дальнего зарубежья уменьшились на 37,4% за восемь месяцев в этом году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении компании. Таким образом экспорт газа уменьшился до 82,2 млрд кубометров газа, уточнили в Telegram-канале российской компании.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 миллиарда кубометров — на 37,4% (на 49,1 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, — сказано в сообщении компании.

Сотрудники «Газпрома» отмечают, что сокращение потребления газа на территории европейских стран отвечает за глобальную тенденцию снижения спроса на энергоресурсы. Предварительная оценка показала, что за восемь месяцев этого года глобальный спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. 73% или 29 млрд кубометров — доля 27 стран ЕС.

По информации Gas Infrastructure Europe, перерасчеты на 30 августа показали, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы восполнены на 54,2 млрд кубометров. Для того, чтобы достигнуть необходимого уровня заполненности хабов европейским компаниям предстоит закачать еще 18,2 млрд кубометров газа.

При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, — уточнили в «Газпроме».

Сотрудники российской фирмы отмечают, что текущий уровень заполненности ПХГ Германии — 84%. При этом объем активного газа равняется 18,3 млрд кубометров. По мнению представителей «Газпрома», текущих объемов газа на территории ФРГ хватит лишь на два из шести зимних месяца.

Ранее замглавы совета директоров Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете европейского парламента Метильда Версдорфер заявила, что 13 европейских стран остались частично или полностью без поставок российского газа. Она указала на возрастающий риск перебоев в вопросе поставок энергоресурсов.