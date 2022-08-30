В «Газпроме» подтвердили остановку «Северного потока» с 31 августа

Фото: gazprom.ru

«Северный поток — 1»

Компания «Газпром» подтвердила свое намерение приостановить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» с 31 августа по 3 сентября, передает ТАСС. На данные меры компания пошла в связи с ремонтом единственной рабочей газовой турбины.

В «Газпроме» также озвучили предварительные сроки проведения технических работ — они продлятся с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. После этого в компании пообещали восстановить поставки газа, если не обнаружатся новые дефекты.

По данным оператора газопровода — компании Nord Stream AG, номинации на транспортировку газа нет уже с 03:00 мск 31 августа.

Впервые о приостановке работы «Северного потока» в «Газпроме» сообщили 19 августа. Отмечалось, что комплекс работ по починке турбины будет выполнен совместно со специалистами немецкой компании Siemens. После завершения технического обслуживания поток газа должен будет восстановиться до уровня 33 млн кубов в сутки.

В начале августа «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, экспортер очень хотел бы вернуть турбину, но для начала Евросоюз должен предоставить юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний недостаточно.