В Газпромбанке откажутся от одного вида переводов в долларах Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в американской валюте

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Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в долларах с 27 января, сообщили «Коммерсанту» представители кредитной организации. Этот шаг объясняется решением, которые было принято в американских JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. Эти компании заявили о прекращении обслуживания корреспондентских счетов в Газпромбанка в одностороннем порядке. В банке подчеркнули, что изменения никак не повлияют на работу финансовой структуры.

Обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объеме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам, — отметили сотрудники пресс-службы банка.

Инсайдер в кредитной организации рассказал Frank Media, что решение двух американских банков никак не связано с новыми санкциями. Также у произошедшего нет связи с отключением от SWIFT, долларовой системы или заморозкой счетов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призывают крупнейшие банки страны продолжать операции с отдельными «стратегическими» российскими компаниями, в том числе с «Газпромом» и производителями удобрений. В Белом доме подчеркнули, что под санкциями из-за проведения спецоперации на Украине находится не вся российская экономика и американским компаниям следует продолжать вести бизнес с разрешенными секторами, дабы избежать «глобальной экономической катастрофы».