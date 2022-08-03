«Газпром» объяснил, почему невозможен возврат турбины на «СП-1» «Газпром»: возврат турбины на «Портовую» невозможен из-за санкций и действий Siemens

Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press

Поставка газотурбинного двигателя 073 на КС «Портовая» невозможна из-за санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании, говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале. В компании добавили, что невозможность поставки также связана с несоответствием существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens.

Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной, — пояснили в «Газпроме».

Накануне представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки в РФ турбины для газопровода «Северный поток» не потребуются, поскольку двигатель не подпадает под антироссийские санкции.

Гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух 3 августа сообщил, что агрегат пока не может быть передан России. Он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в его отправке в РФ. По словам главы компании, все необходимые для этого документы готовы, однако «нужно участие клиента» («Газпрома»).