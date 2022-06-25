В Forbes опровергли информацию о покупке журнала Потаниным

Фото: Shutterstock

В Forbes опровергли ранее появившуюся в Сети информацию о покупке издания российским бизнесменом Владимиром Потаниным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по развитию Forbes Дмитрия Озмана.

Эта информация не соответствует действительности, — ответил Озман на вопрос журналистов о продаже издания.

В конце апреля крупнейшая частная инвестиционная компания России «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, заявила, что выкупает у семьи бизнесмена Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф».

Ранее «Интеррос» также приобрёл 40% разработчика «Рексофт». Управляющим партнёром станет основатель «Рексофта» Александр Егоров. По его словам, компания намерена создать лидера российского рынка по оказанию полного цикла IT-услуг.

До этого «Интеррос» принял решение приобрести Росбанк у французской группы Societe Generale.