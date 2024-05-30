В ФАС рассказали, как работал картель продавцов наушников на маркетплейсах ФАС раскрыла картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах

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Продавцы беспроводных наушников на маркетплейсах создали картель, сообщили РБК в ФАС. По данным службы, продавцы с помощью общего чата договаривались в мессенджере о поддержании цен на наушники и способах борьбы с конкурентами.

Картель действовал с октября 2023 года по февраль 2024 года. Его участники синхронно поднимали цены на аксессуары, обсуждали применение санкций против не поддержавших сговор конкурентов и контролировали соблюдение договоренностей, отметили в ФАС.

По данным антимонопольной службы, продавцы выкупали наушники у отказавшихся от участия в картеле добросовестных предпринимателей, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленные регионы и другие страны, но товар никто не забирал. Из-за этого устройства возвращались продавцу. Так участники сговора ограничивали возможности конкурентов получать прибыль и вести предпринимательскую деятельность. Продавцы-злоумышленники также снижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах за счет негативных отзывов.

ФАС зафиксировала факты синхронного повышения цен на беспроводные наушники в промежутки времени, которые совпадали с датами сообщений в общем чате продавцов. Служба возбудила дела по признакам картельного сговора. Если вина участников сговора будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении акционерного общества «Уральская сталь», заподозрив его в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, компания снизила себестоимость продукции, но при этом увеличила цену на нее более чем на 70%.