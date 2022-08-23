В ЕС до конца года одобрили платежи «Транснефти» Украине за транзит «Транснефть»: ЕС разрешил банку из России проводить платежи за транзит нефти через Украину

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Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он не уточнил, о какой именно финансовой организации идет речь.

Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года, — заявил Демин.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не смогла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом сообщалось, что транспортировка через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

10 августа прокачка по южной ветке «Дружбы» через Украину возобновилась, сообщили в венгерской нефтегазовой компании MOL. В дирекции концерна указали, что топливо поступит в Словакию и Венгрию уже 11 августа. Однако представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова заявила, что транзит нефти в Чехию по этому нефтепроводу восстановлен не будет. Чешская госкомпания MERO подтвердила, что прокачка пока остановлена.