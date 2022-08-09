В ЦБ объяснили указ Путина о «токсичных валютах» В Центробанке разъяснили указ Путина об операциях санкционных банков с бизнесом в валюте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указ главы российского государства Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц затронет только те кредитные организации, которые подпадут под санкции после 8 августа, когда был подписан указ, сообщили в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что этот указ дополнительно стимулирует бизнес не хранить деньги в банках в «токсичных валютах».

Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и ИП. Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа), — сообщили в ЦБ.

Указ президента дает российским банкам право приостановить операции с бизнесом в валюте той страны, в которой были заморожены активы кредитных организаций РФ или введены санкции. Среди операций, которые могут быть остановлены, в частности, перечисление и выдача финансовых средств.

Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена, — добавили в ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание открытых ранее валютных счетов. Она отметила, что руководители разных банков уже приняли решения касательно введения комиссии по валютным счетам. Набиуллина заверила, что представители Банка России разберутся в этом вопросе «с каждым банком» отдельно.