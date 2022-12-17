Санкции ЕС могут осложнить работу НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии Санкции ЕС могут привести к ограничению работы «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии

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Нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии может ограничить работу из-за принятия ЕС девятого санкционного пакета, заявил в беседе с ТАСС один из руководителей предприятия Ильшат Шарафутдинов. По его словам, сейчас руководство компании анализирует ситуацию.

В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации, — сказал представитель ЛУКОЙЛа.

ЕС накануне утвердил девятый пакет санкций в отношении России. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. Вводится запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России, предоставление услуги по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения.

Болгарское национальное радио ранее сообщило, что из-за новых санкций болгарский завод ЛУКОЙЛа сохранит за собой возможность продажи произведенных нефтепродуктов на Украину. Тем не менее продажа в страны ЕС и третьи государства будет запрещена.

В ноябре портал Euractiv сообщил, что правительство Болгарии и «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» договорились об экспорте нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года в обход санкций против России. По словам вице-премьера Болгарии Христо Алексеева, благодаря налогу на экспорт нефти бюджет страны получит дополнительные €350 млн.

Алексеев пояснил, что после принятия Софией соответствующих правовых актов руководство ЛУКОЙЛа должно принять решение о переходе на схему, согласно которой прибыль от переработки нефти будет перечисляться в Болгарию.