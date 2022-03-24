В «АвтоВАЗ» сообщили о подготовке спецверсий некоторых моделей LADA

В автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» сообщили о подготовке специальных версий моделей LADA, которые будет менее подвержены влиянию комплектующих из-за рубежа, говорится в сообщении на официальном сайте компании. Отмечается, что за последние недели «АвтоВАЗ» предпринял все возможные меры для сохранения рабочих мест для своих сотрудников, которых в компании 40,800.

Ведётся активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих, — говорится в релизе.

Комплектующие станут доступны для клиентов в ближайшие месяцы, добавили в компании.

Ранее материнская компания «АвтоВАЗ» Renault сообщила о приостановке работы своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». Решение принято по итогам заседания совета директоров Renault Group, деятельность автоконцерна приостанавливается с 23 марта. До этого компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.