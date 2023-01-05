В Amazon решили уволить рекордное число сотрудников Amazon уволит рекордные 18 тысяч сотрудников

Фото: Gabe Ginsberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Amazon запланировало уволить более 18 тысяч сотрудников, о чем сообщил гендиректор компании Энди Джесси в обращении к работникам. Он сослался на «неопределенность в экономике». Кроме того, Джесси напомнил, что в течение последних лет IT-гигант активно нанимал новых сотрудников. Как пишет The Guardian, это увольнение станет рекордным за всю историю компании, которая существует уже почти 30 лет.

Компании, которые существуют долгое время, проходят через разные этапы. Они не находятся в режиме расширения штата каждый год, — заметил гендиректор Amazon.

Джесси добавил, что обозначенная цифра включает в себя увольнения, которые компания анонсировала в ноябре прошлого года. В основном сокращения затронут розничный бизнес компании. Речь идет, в частности, о магазинах Amazon Fresh и Amazon Go. Не уточняется, в каких именно странах сотрудники будут уволены, но в Европе это точно произойдет.

Журналисты подсчитали, что увольнение затронет 6% корпоративной рабочей силы компании, которая насчитывает около 300 тысяч человек.

Ранее суд в Москве назначил компании Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, а также о способах изготовления и употребления наркотиков. Это первые случаи российского привлечения этой компании к ответственности за запрещенный контент.