В 2022 году S7 Airlines сократит удельный расход топлива на 4-5%

S7 Group опубликовал свой первый ESG-отчет , посвященный устойчивому развитию компании в 2020 году. Именно с этого года компания начала применять комплексный подход к устойчивому развитию, несмотря на сложную ситуацию в индустрии, вызванную пандемией. Отчет содержит ключевые показатели деятельности компании за 2020 год по трем направлениям: изменение климата и защита окружающей среды, забота о сотрудниках и обществе, ответственное управление и операционная устойчивость. Это приоритеты S7 Group, определяющие ежедневную деятельность и долгосрочные решения компании.

Защита окружающей среды

Стратегия компании в сфере защиты окружающей среды включает в себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, ответственному потреблению ресурсов и обращению с отходами, а также создание партнерств по вопросам изменения климата.

Реализацию ESG-стратегии в компании курирует Комитет по устойчивому развитию, созданный по инициативе акционера S7 Group, 30-летней Татьяны Филёвой.

Татьяна Филёва, акционер и генеральный директор S7 Group Пресс-служба S7 Airlines

С целью уменьшения углеродного следа S7 Airlines постоянно модернизирует флот воздушных судов и оптимизирует маршрутную сеть. Благодаря аэродинамическому дизайну, использованию более легких материалов и экономичных двигателей воздушные суда нового поколения потребляют меньше топлива, за счет чего сокращается выброс вредных веществ в атмосферу. Так, в 2020 году S7 Airlines на 5% уменьшила удельный расход топлива на кресло-километр по сравнению с предшествующим годом, а доля рейсов S7 Airlines, осуществляемых на воздушных судах нового поколения со сниженной эмиссией СО2, составила более 20%. На текущий момент она уже достигла 45%. В 2022 году авиакомпания планирует снизить выбросы CO2 еще на 4-5%, а средний возраст парка - до 8,5 лет.

Пресс-служба авиакомпании S7

Авиакомпания следует принципам ответственного потребления ресурсов и переработки материалов как в небе, так и на земле. В 2020 году S7 Airlines отказалась от всей бумажной прессы на борту за исключением бортового журнала, в электронный формат были переведены маршрутные квитанции, посадочные талоны и другая полетная документация. Около 17% многоразовых предметов на борту стали делать из переработанных материалов, например, пледы. В 2020 году S7 Airlines продолжила развитие мобильного приложения для бортпроводников CabinCrewPad, которое позволяет экономить до 600 000 листов бумаги в месяц, повышая качество и оптимизируя работу.

Авиакомпания также развивает партнерства с крупными международными организациями, поскольку проблема вредных выбросов в атмосферу требует системных международных действий. Более десяти лет S7 Airlines является членом авиационного альянса oneworld®, в который входит 14 авиакомпаний мирового класса и более 20 аффилированных с ними авиакомпаний. В 2021 году oneworld® презентовал стратегию по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, став первым глобальным авиаальянсом, взявшим на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Эти обязательства разделяет и S7 Airlines. В декабре 2021 года S7 Group вместе с партнерами подписала Декларацию о создании SAF альянса: участники альянса планируют начать выполнение полетов на экологически чистом топливе (sustainable aviation fuel - SAF) в России не позднее 2024 года.

Свой первый полет на биотопливе S7 Airlines уже выполнила, заправив новый A320neo на заводе Airbus в Тулузе 10% смесью SAF.

«Это был первый в истории рейс российской авиакомпании, выполненный на биотопливе. Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И, конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе», -— подчеркнула Татьяна Филёва.

Забота о сотрудниках и обществе

Компания стремится обеспечить максимально комфортные, безопасные и гибкие условия труда, возможности непрерывного обучения и карьерного роста. В S7 Group нет дискриминации, в том числе по половому признаку: в 2020 году женщины составили 48% сотрудников, мужчины — 52%. В том же году S7 Airlines вошла в топ-50 лучших работодателей России по версии Forbes и в топ-25 лучших российских компаний для женской карьеры по версии Forbes Woman.

Внешние социальные инициативы S7 Group включают в себя регулярные благотворительные акции и поддержку тех, кто в ней нуждается. Традиционно в мае в канун Дня Победы авиакомпания организовывает бесплатные перелеты для ветеранов и их сопровождающих. В рамках проекта «Мили добра» пассажиры могут перевести мили S7 Priority в благотворительные фонды помощи «Обыкновенное чудо» и «Русфонд».

Пресс-служба авиакомпании S7

В 2020 году стартовала программа «Врачи на борту», которая предоставляет медицинским работникам привилегии и делает их путешествия более доступными и комфортными. Сегодня к программе присоединились порядка 30 тысяч врачей. ​​На каждом третьем рейсе авиакомпании есть врач, а на отдельных направлениях количество рейсов с врачами на борту может достигать более 50%. Чтобы врачи, которые не имеют возможности отправиться в отпуск, могли хотя бы ненадолго расслабиться в комфортных условиях, S7 Group открыла три релакс-зоны в тех больницах, в которых шла и идет борьба с коронавирусом: это ГКБ № 40 в Коммунарке, Новосибирская областная клиническая больница и Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница.

Ответственное управление и операционная устойчивость

Надежность и адаптивность бизнеса S7 Group обеспечивает система управления, основанная на принципах самоорганизации и взаимовыгодного сотрудничества. Одним из важнейших аспектов работы авиакомпании является управление рисками, в том числе авиационной, информационной, экономической и финансовой безопасности. В ближайших планах компании — внедрение системного подхода в области противодействия коррупции и разработка соответствующих стандартов и внутренних нормативных актов. Операционной устойчивости также способствует внедрение новых услуг, в частности, увеличение объема и расширение географии грузовых перевозок: на фоне стремительного развития e-commerce это направление имеет большие перспективы.