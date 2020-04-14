UTair снизила число рейсов в пять раз за сутки по сравнению с 2019 годом

https://static.news.ru/photo/c49f23aa-7e5e-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четвёртая по величине авиакомпания в России снизила количество пассажирских рейсов за сутки до 38 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выполнялось 202 рейса. Об этом сообщил гендиректор UTair Андрей Мартиросов.

На заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе он также отметил, что авиаперевозчик вывел из оборота 50% лётного флота.

13 апреля UTair было выполнено 38 пассажирских рейсов. Для примера: за тот же промежуток 2019 года — 202 рейса. Снижение больше чем в пять раз. Падение по перевозке пассажиров — в 8-10 раз. Мы уже вывели из оборота более 50% флота. Выполняются работы по консервации флота, по сосредоточению самолетов на основных операционных базах, — цитирует Мартиросова ТАСС.

По словам гендиректора UTair, авиакомпания снизила на 30% и количество вертолётных рейсов. При этом авиаперевозчик продлил работу сотрудников, которые заняты в миссиях ООН, на два-три месяца из-за пандемии нового коронавируса.

Самолёты и вертолёты авиакомпании работают при миротворческих миссиях ООН в Центральноафриканской Республике, Мали, Сомали, Конго, Судане, Южном Судане, Афганистане. Как уточнил Мартиросов, сейчас в интересах ООН в разных странах работают 36 вертолетов и более 350 сотрудников UTair.

Как писал NEWS.ru, ранее «Аэрофлот» сократил число внутренних рейсов.