Работу каршеринга приостановят в Москве с 13 апреля

В Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него, —
сообщилв своём блоге градоначальник.
Ранее NEWS.ru писал, что пропускной режим в Москве начнут «постепенно вводить» с 13 апреля.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.
В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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