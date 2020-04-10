Работу каршеринга приостановят в Москве с 13 апреля

https://static.news.ru/photo/fe3b3122-7b4c-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него, — сообщил в своём блоге градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал, что пропускной режим в Москве начнут «постепенно вводить» с 13 апреля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.