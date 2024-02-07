Ушедшая из России IKEA сохранила надежду вернуться Mash: ушедшая из России IKEA продлила товарный знак до августа 2033 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушедшая из России компания IKEA продлила право на товарный знак до августа 2033 года, сообщает Telegram-канал Mash. По данным Mash, в пакет IKEA вошли фирменный логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России.

Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент 1 августа 2023 года, при этом одобрение она получила 2 февраля. Mash утверждает, что благодаря этому компания сможет в будущем вернуться на российский рынок и вести там бизнес.

Ранее Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Организация является одной из структур шведского ретейлера IKEA. Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск от межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области.

Газета The New York Times сообщала, что компании, ушедшие с российского рынка после начала СВО, потеряли более $103 млрд. По ее данным, отток инвестиций должен был оказать давление на экономику РФ, но Москва смогла превратить произошедшее в схему обогащения.

В августе прошлого года газета The Financial Times подсчитала, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд. Обесценивание активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса, затронули 176 компаний из Европы.