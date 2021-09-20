Уровень конфликтности бизнеса в России побил новый рекорд

Уровень конфликтности бизнеса в России вновь побил рекорд и более чем в два раза превысил первоначальный показатель. Эксперты отмечают, что причиной нового роста стали передел сфер влияния и смена поколений игроков, пишет РБК.

Показатель конфликтности деловой среды в России во втором квартале 2021 года вырос до отметки 2,21 с 1,96 в первом квартале. Об этом говорится в докладе разработчиков индекса — инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

Эксперты отмечают, что индекс растёт в течение всего года, однако если ранее это объяснялось выходом экономики из ограничений, то сейчас речь идёт о переделе сфер влияния и смене поколений игроков сразу в нескольких секторах рынка. При этом рост конфликтности замедлился по сравнению с первым кварталом: эксперты не исключают, что российский бизнес мог приблизиться к пику количества и уровня интенсивности корпоративных споров. По их мнению, конфликтность в бизнесе по итогам второго полугодия 2021 года перестанет резко расти и будет постепенно снижаться, но останется довольно высокой вплоть до середины 2022 года.

Авторы доклада также отмечают, что в России уже в течение четырёх лет сокращается количество крупных компаний, которые учитываются при расчете индекса. Если в начале 2017 года, когда индекс начинали рассчитывать, таких компаний в России было более 350 тысяч, то во втором квартале этого года их число снизилось до 241 тысячи.

Также отмечается, что лидерами снижения конфликтности по регионам стали Кабардино-Балкария, Тверская область, Мурманская область и Калужская область. В других регионах показатель продолжил расти. В список традиционно конфликтных регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Крым, а также Тува и Хакасия.

Ранее сообщалось, что уровень конфликтности бизнес-среды в России в первом квартале текущего года достиг рекордных показателей за всё время наблюдений, с 2017 года. Эксперты связали это со снятием коронавирусных ограничений и разрешением отложенных споров.