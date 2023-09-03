URA.RU: ЛУКОЙЛ планирует вывести из России $5 млрд для иностранцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания ЛУКОЙЛ намерена вывести из России $5 млрд с целью выкупить у покинувших российский рынок иностранных компаний свои акции, сообщает URA.RU. Некоторые эксперты убеждены, что компания будет выводить из страны капитал, тем самым передавая деньги в недружественные России страны. Издание отмечает, что компанию даже заподозрили в попытке выйти таким образом из-под санкций.

По информации URA.RU, заявку ЛУКОЙЛа отправили в администрацию президента России, где будет приниматься решение по этому вопросу. Отмечается, что в состав акционеров ЛУКОЙЛа входит как минимум половина иностранцев.

Согласно ожиданиям финансовых аналитиков, выкуп акций ЛУКОЙЛа обойдется примерно в $5 млрд, однако если другие игроки рынка также проявят свой интерес, из страны может уйти до $10 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил, что предприниматель и член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов стал лидером по убыткам в 2023 году среди российских миллиардеров. За восемь месяцев он потерял $1,03 млрд. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас капитал Керимова составляет $7,97 млрд.

В то же время лидером по доходам среди отечественных предпринимателей стал основатель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, заработавший с начала года $7,25 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $22,6 млрд.