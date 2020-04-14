Умер член совета директоров En+ Group Игорь Ложевский

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Представители компании En+ Group сообщили о смерти независимого неисполнительного директора Игоря Ложевского. Он скончался 12 апреля от коронавируса. Остальные подробности неизвестны.

В компании отметили, что новый независимый неисполнительный директор будет выбран в ближайшее время, пишет ТАСС.

Ложевский занимал должность советника в департаменте стран Европы и Центральной Азии в период с 1998 года по 2000-й. Затем он попал в Deutsche Bank, где начал свою карьеру в подразделении по корпоративным финансам. Он ушёл в отставку из кредитной организации с должности вице-председателя подразделений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что от коронавируса умер французский актёр из фильма «Папаши».