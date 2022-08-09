Стало известно о заморозке сделки Enel из-за указа Путина «Коммерсант»: указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов

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Президент России Владимир Путин

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий до 31 декабря 2022 года западным инвесторам в ТЭКе и энергетике выходить из российского бизнеса только по специальному разрешению, заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже активов. Как сообщает «Коммерсант», они оказались заморожены на неопределенный срок.

В первую очередь речь идет о сделке по продаже итальянской Enel своих 56,43% в «Энел Россия», владеющей тремя ГРЭС на 5,6 ГВт и двумя ВЭС, ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». В июне итальянская компания объявила о заключении двух отдельных соглашений с российскими партнерами на сумму $135 млн.

Замороженной оказалась и сделка по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум» (98,25%). Собеседники издания уточняют, что это решение было принято еще в июле. Одним из условий сделки было погашение долга дочернего «Фортума» перед Fortum на сумму около 75 млрд рублей в течение года. Компании принадлежит семь ТЭЦ на Урале и в Западной Сибири, три солнечные и одна ветроэлектростанция и доля в ТГК-1.

Эксперты полагают, что теперь Enel и Fortum придется концентрироваться на поисках путей по обслуживанию европейского оборудования. Кроме того, предполагается, что они могут реинвестировать прибыль в строительство новых мощностей при готовности использовать локализованное оборудование. В то же время отказ от обязательств по строительству и поддержанию работоспособности станций будет грозить компаниям крупными штрафами.

В начале августа президент России подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в отношении недружественных стран. Согласно документу, до конца 2022 года будет действовать запрет на сделки с акциями стратегических предприятий РФ со стороны недружественных государств, а также подобные сделки запрещены с акциями организаций, принадлежащим таким предприятиям.