https://static.news.ru/photo/b121620e-60e3-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Uber Advanced Technologies компенсирует своим сотрудникам финансовые потери, вызванные распространением коронавируса нового типа COVID-2019.

Деньги уже получили несколько водителей, сотрудничающих с онлайн-сервисом в США, Великобритании и Мексике. В дальнейшем эта практика распространится на все страны, где работает Uber. При этом компенсацию получат не только только те водители и курьеры, у которых подтверждён диагноз, но и те, кого поместят на двухнедельный карантин с подозрением на инфекцию, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.