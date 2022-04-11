УАЗ заявил об остановке производства автомобилей

Руководители российской компании УАЗ запланировали отправить сотрудников в отпуск на шесть рабочих дней в мае. Таким образом, состав директоров предприятия продлит рабочим майские праздники. Отметим, что ранее АвтоВАЗ сообщил об отправке сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом написали в РБК.

Сотрудникам Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, принадлежит ПАО «Соллерс Авто» - News.ru) продлят майские выходные корпоративным отпуском, производство автомобилей возобновится 16 мая, — сказано в сообщении.

4 апреля стало известно, что компания «АвтоВАЗ» ушла в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия. Об этом сообщил автопроизводитель. В компании отметили, что подобное решение может помочь запастись необходимым количеством компонентов, что обеспечит более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске.

При этом исключение сделают для подразделений, ответственных за работу инфраструктуры этих предприятий, подразделений инжиниринга, работающих над новыми проектами, ряда подразделений логистики и части сотрудников подразделений и дочерних компаний, связанных с дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.