У Минтранса просят денег для компенсации несостоявшихся пандемийных рейсов Пассажиры попросили Минтранс решить проблему с билетами на отмененные в пандемию рейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское объединение пассажиров обратилось с петицией в министерство транспортного развития в связи с истечением сроков отсрочки по ваучерам на авиарейсы, которые были отменены в период пандемии, передает «Коммерсант». От главы ведомства Виталия Савельева просят добиться предоставления перевозчикам денежных средств из бюджета на компенсацию. Предложение поддержали туроператоры и компания «Аэрофлот».

Спустя три года владельцы ваучером имеют право на возврат средств с процентами. Долг того же «Аэрофлота» по этим обязательствам составляет 1,5-10 млрд рублей. Решения вопроса ожидают порядка 10 тысяч клиентов авиакомпаний. В качестве альтернативы пассажирское сообщество Минтрансу продлить срок ваучеров.

Мы понимаем, что у авиакомпаний нет средств для полного закрытия вопроса по всем билетам пассажиров, — говорится в письме объединения.

В случае решения вернуть средства предпочтительный объем возможной господдержки предлагают определить в Общественной палате после консультаций с авиакомпаниями.

Ранее в Минтрансе заявили, что в России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Министр Савельев подчеркнул, что ни одна авиакомпания не поднимет лайнер, если не будет уверена в безопасности полета. По его словам, средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет.