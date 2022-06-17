У фабрик IKEA появился потенциальный покупатель РИА Новости: сеть гипермаркетов «Твой дом» планирует купить фабрики IKEA

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Сеть гипермаркетов «Твой дом» рассматривает идею о покупке фабрик IKEA, сообщила в разговоре с агентством РИА Новости руководитель PR отдела сети Амина Тагиева. Она подчеркнула, что первоочередная задача сети — поддержать локальные мебельные фабрики, поскольку сложившаяся ситуация больше всего нанесла ущерба нанесла именно им.

Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей, — заявила Тагиева.

Шведская компания ИКЕА закрыла все магазины в России 4 марта. После закрытия сообщалось, что компания не планирует открываться до 31 августа из-за проблем с логистикой. В середине июня товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагают приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, однако они от частных лиц.

Позднее в пресс-службе компании IKEA раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.