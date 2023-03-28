Тысячи иностранных компаний не могут уйти из России FT: около 2 тысяч заявок от иностранных компаний ждут одобрения на уход из России

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Около двух тысяч заявок на уход иностранных компаний из России ожидают одобрения от российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник. Отмечается, что заседания по этому вопросу проходят раз в три месяца, при этом рассматривается не более семи заявлений.

Некоторые просто решили остаться. Многие другие пытались уйти, но оказались в ловушке длительного и запутанного процесса, поскольку каждая сделка должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям, — говорится в публикации.

Сообщается, что из примерно 1,4 тысячи иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали свои активы.

Ранее сообщалось, что результаты исследования швейцарских экономистов, опубликованные на сайте Университета Санкт-Галлена, показали, что менее 9% компаний из стран Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) покинули Россию из-за событий на Украине. Профессора Симон Эвенетт и Никколо Пизани использовали в своей работе данные за период до начала специальной операции, а также данные конца 2022 года. Отмечается, что доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию.