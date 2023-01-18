Маск распродает офис Twitter из-за долгов CNBC: Twitter продает кофемашину и офисное оборудование на аукционе из-за долгов

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Офис Twitter в Сан-Франциско

Руководство Twitter планирует продать на аукционе вывеску с логотипом компании, кофемашину, а также офисное оборудование, сообщает телеканал CNBC. Причиной стало сокращение доходов и приближающиеся выплаты по долговым обязательствам.

Так, на сайте аукциона Heritage Global Partners также размещены лоты с холодильниками, грилем, столами и телевизорами. По данным телеканала, решение распродать оборудование свидетельствует о стремлении владельца Twitter Илона Маска сократить расходы на фоне многочисленных финансовых трудностей.

12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.

В настоящее время компания рассматривает возможность продажи имен пользователей ради увеличения доходов. Пока не вполне ясно, будет ли Twitter в результате развивать данный проект и затронет ли план все имена пользователей или только их часть.