Twitch приостановил выплаты российским стримерам из-за санкций

Стриминговый сервис Twitch.tv заморозил выплаты российским стримерам, чьи платёжные средства попали под санкции из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил российский стример Алексей Губанов, который ведёт свои трансляции на платформе Twitch под ником JesusAVGN. В своём Telegram-канале ведущий опубликовал скриншот, который был отправлен ему администрацией сервиса.

Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учётной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплаты. Также учтите, что один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций, — говорится в сообщении.

В течение последней недели Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

На фоне российской военной спецоперации на Украине стриминговый сервис Spotify закрыл офис в Москве. Американская игровая платформа Steam ограничила способы оплаты для российских пользователей.

Кроме того, немецкий производитель Mercedes-Benz приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн, BMW, остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок.