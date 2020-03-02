https://static.news.ru/photo/0cab4cac-5ca2-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила поддержать туристический рынок в условиях распространения коронавируса. В числе мер поддержки — отсрочка по выплатам в фонд «Турпомощь» и отмена взносов в текущем году.

Мы готовы выйти в правительство с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности «Турпомощь» с апреля на июль. Также мы предложим рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд «Турпомощь» уже в этом году, — цитирует ТАСС Догузову.

Она также отметила, что Ростуризм обратится в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили за блоки мест в составе турпродуктов по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее.

Как писал NEWS.ru, туристический бизнес РФ лишится в марте 2020 года свыше $5 млн из-за отсутствия путешественников из Южной Кореи, считают представители отрасли. Российская авиакомпания S7 прекратит летать в Южную Корею как минимум до 31 марта. Перевозчик выполнит распоряжение Минтранса, в котором обеспокоены распространением коронавируса в азиатской республике. Ограничения коснулись трёх перевозчиков — S7, «Якутии» и «Авроры». Korean Air и «Аэрофлот» продолжат летать через московский аэропорт Шереметьево, где оборудована карантинная зона.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По состоянию на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3000 заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.