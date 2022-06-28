Российские активы Indesit и Hotpoint перейдут к Турции Турецкий производитель Arcelik купит российские активы Indesit и Hotpoint

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Турецкий производитель бытовой техники Arcelik подписал соглашение с американской компанией Whirlpool о приобретении ее российских активов в виде компаний АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании, сумма сделки не может превысить €220 млн, в число приобретений войдут производственные мощности в Липецке, где ежегодно выпускаются 2,8 млн холодильников и стиральных машин.

Обе компании работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретенными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что крупнейшие маркетплейсы РФ предпринимают попытки по ввозу зарубежной продукции. В их число вошел «Яндекс.Маркет», который опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. Представитель торговой площадки уточнил, что компания ищет новые каналы поставок бытовой техники, электроинструментов, электроники и товаров для здоровья и займется в том числе ввозом продукции по параллельному импорту.