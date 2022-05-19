Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети полётов в Россию Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелётов между странами

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Турецкие авиакомпании заняли две трети рынка авиаперелётов между Россией и Турцией, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как выяснило издание, на сегодняшний день у отечественных перевозчиков недостаточно воздушных судов, чтобы выполнять прежнее количество рейсов. При этом обязательства перед туристами сохранились.

Российские перевозчики пока не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов на курорты Турции. Расписание на летний сезон уже сформировано, поэтому изменение числа рейсов если и возможно, то незначительное, — сообщают источники.

Также сообщается, что российские авиакомпании имеют всё для увеличения частоты полётов на турецкие курорты и возвращения прежнего паритета, однако не могут ими воспользоваться из-за отсутствия чётких гарантий беспрепятственного выполнения рейсов на иностранных воздушных судах со стороны Турции. При этом туроператорам необходимо выполнять взятые на себя обязательства перед туристами, которые возникли ещё до начала спецоперации РФ на Украине, заключают источники.

Ранее обозреватель Харун Карчик заявил, что Турция не станет ссориться с Россией из-за ситуации на Украине. По его словам Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей.