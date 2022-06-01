Известный дизайнерский сервис отключил доступ российским пользователям Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ россиянам из-за событий на Украине

Фото Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сервис графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России, сообщается на сайте компании. Такое решение руководство площадки приняло в с вязи с событиями на Украине.

Canva больше недоступна в России, — говорится в сообщении.

Компания также предлагает перейти на сайт ООН для осведомления об актуальных событиях.

Canva — онлайн-инструмент для создания публикаций для соцсетей, презентаций и логотипов. Основан в Австралии в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей превышает 60 миллионов, функционирует площадка в 190 странах мира. В марте сервис отключил российским пользователям возможность оплаты услуг.

Днем ранее американский бренд по продаже женского белья и аксессуаров Victoria's Secret сообщил об окончательном уходе из России. До этого стало известно, что компания начала переговоры о прекращении аренды магазинов в торговых центрах.