Турбизнес попросил отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Правительству России направили письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов у туроператоров. Это касается как железнодорожных, так и авиабилетов. Как пишут «Известия», документ направил Союз агентств делового туризма (САД) 22 ноября. Представители рынка отмечают, что понимают необходимость ввода кодов из-за пандемии коронавируса, однако настаивают, что фактически люди без QR не смогут даже предварительно забронировать билеты на междугородние и международные рейсы на поездах и самолётах.

САД предлагает продавать билеты всем желающим, а QR-код спрашивать только у тех, кто садится на рейс. Такого же мнения придерживается Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ), направившая письмо председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичёву.

Проблема в том, что у многих россиян, кто сделал прививки давно, QR-коды вскоре перестанут действовать. А согласно предложенным в законодательство изменениям, билет можно будет купить только в рамках дат, в которые QR-код ещё будет действовать, — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления ААВТ Дмитрий Горин.

Он привёл пример: если человек, у которого QR-код закончился в феврале, захочет забронировать тур на май, то не сможет этого сделать, потому что по недействующему коду билет не продадут.

22 ноября в Татарстане начали требовать QR-коды о вакцинации от COVID-19 в любом общественном транспорте. Несмотря на проблемы и конфликты, вызванные жёсткой мерой, местные чиновники настроены решительно: отмены не предвидится. Вероятно, федеральные власти здесь ни при чём. Причины таких жёстких ограничений в серьёзном росте заболеваемости.