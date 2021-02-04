«Трансмашхолдинг» купит у Rolls-Royce завод по производству двигателей

https://static.news.ru/photo/a031abe2-66fb-11eb-93db-96000091f725_660.jpg Фото: Rolls-Royce Power Systems AG/facebook.com

Международная компания TMH International, являющаяся подразделением «Трансмашхолдинга», купит у Rolls-Royce Group завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. Предприятие расположено в Норвегии. Сумма сделки неизвестна.

Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей, — говорится в сообщении холдинга, сообщает ТАСС.

Эти двигатели применяются в автономных энергетических системах, которые используют для энергоснабжения крупных предприятий или небольших населённых пунктов.

На заводе есть цех высокоточного литья, конструкторское бюро, ремонтная мастерская, а также металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности. Кроме того, предприятие владеет сетью сервисных центров в семи странах мира.

«Трансмашхолдинг» является крупнейшим в России производителем железнодорожной техники. В составе холдинга 17 заводов, которые выпускают пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, вагоны, двигатели для локомотивов и другое оборудование для железной дороги.

Компания Bergen Engines была основана в 1946 году. За время своего существования она выпустила более 7 тысяч двигателей, 5 тысяч из которых в настоящее время находятся в эксплуатации.

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